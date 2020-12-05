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Türkiye'den Yunanistan'a net mesaj: Asla taviz verilmeyecek

05 Aralık 2020 Cumartesi - 19:09 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 19:09

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yayımladığı makaleye ilişkin "Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yunanistan  Dışişleri Bakanlığı hesabından paylaşılan makaleye cevap verildi.
 
Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
 
"Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan, maksimalist ve gayrimeşru deniz  sınırı ve hava sahası iddialarına dayanarak Türkiye'ye yönelik AB yaptırımlarını  kışkırtmayı hedefliyor. Hiçbir yaptırım Türkiye'nin Meis Adası veya 10 deniz mili  kapsayan hava sahası egemenlik haklarından asla taviz vermesine neden olmayacak.  Yunanistan, er ya da geç Türkiye ile koşulsuz diyaloğa girmelidir."
 
  
 

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