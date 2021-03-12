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Türkiye'den Yunanistan'a FETÖ propagandası tepkisi

AA |  12 Mart 2021 Cuma - 21:32 | Son Güncelleme : 12 03 2021 - 21:32

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli liman haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.


Aksoy, Yunanistan’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası  yapılması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
 
Yunanistan’da yapılan çevrim içi bir etkinlikte ve bir televizyon  kanalındaki programda aleni FETÖ propagandası yapıldığını kaydeden Aksoy, "FETÖ  elebaşının video mesajının da yayınlandığı bu terör propagandası, basın ve ifade  özgürlüğüyle hiçbir surette açıklanamayacak vahim bir gelişmedir." ifadelerini  kullandı.
 
Aksoy, FETÖ'nün Türkiye'de 251 kişinin ölümünden ve 2 binden fazla  kişinin yaralanmasından sorumlu darbeci bir uluslararası terör örgütü olduğunu  vurgulayarak, "FETÖ faaliyet gösterdiği ülkeler için de büyük bir tehdit  kaynağıdır. Türkiye bu suç örgütüne karşı mücadelede tüm ülkelerden iş birliği  beklemektedir." ifadesine yer verdi.
 
Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Hal böyleyken, Yunanistan’ın FETÖ üyeleri için güvenli bir liman  haline geldiği gözlenmektedir. FETÖ mensupları bu ülkede serbestçe  dolaşabilmekte, FETÖ iltisaklı sözde STK’lar Yunanistan’daki firari FETÖ  mensupları için yardım faaliyeti yürütebilmektedir. Yunanistan’da FETÖ’nün yanı  sıra PKK/PYD/YPG, DHKP-C terör örgütleri de faaliyetlerini sürdürmektedir.
 
Yunanistan’ı FETÖ üyelerinin iadesi ve mal varlıklarının dondurulması  taleplerimizi karşılamaya; FETÖ’nün propaganda, finansman ve eleman devşirme  faaliyetlerine engel olmaya ve ülkesindeki terör örgütlerinin faaliyetlerine son  vermeye davet ediyoruz."
 

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Dışişleri Hami Aksoy Yunanistan
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