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Türkiye'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 20:40 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 20:40

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri “yasa dışı” olarak nitelendiren açıklamasına tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri  Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetleri hakkında  yaptığı açıklamayla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.
 
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki  kıta sahanlığında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta  sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri “yasa dışı” olarak  nitelendiren "mesnetsiz bir açıklama" yayımladığını belirten Aksoy, şu ifadeleri  kullandı:
 
"Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha  bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş  Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır.  Keyfiyet, 23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de bir kere  daha sarahaten izah edilmiştir. Oruç Reis'in 25 Ekim - 4 Kasım 2020 tarihleri  arasında sismik araştırma icra edeceği mevcut çalışma sahası Yunanistan  anakarasına 440, ülkemize ise 130 kilometre uzaklıktadır."
 
Türkiye'nin her daim olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem  Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarının güvence altına alındığı, hakkaniyet temelinde  bir çözüm için diyalog ve işbirliğine hazır olduğunu belirten Aksoy,  "Yunanistan’ın da ülkemizle diyaloğa girmemek için suni sebepler yaratmaktan ve  ön koşullar sunmaktan vazgeçmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.
 

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