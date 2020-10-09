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Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Lozan detayı dikkat çekti

09 Ekim 2020 Cuma - 16:12 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 16:12

Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti.


Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti. İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.
 

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NAVTEX Lozan yunanistan
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