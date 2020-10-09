Türkiye, yeni bir NAVTEX ile 1923 Lozan Antlaşması çerçevesinde Midilli Adası'nın gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini ilan etti. İzmir istasyonu tarafından yayınlanan NAVTEX'te "LA08-215/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Midilli Adasının 1923 Lozan Barış Anlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." denildi.
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- Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Lozan detayı dikkat çekti
Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı: Lozan detayı dikkat çekti
09 Ekim 2020 Cuma - 16:12 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 16:12