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Türkiye'den yeni NAVTEX hamlesi! 23 Kasım'a kadar...

11 Kasım 2020 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 14:18

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 23 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.


Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 23 Kasım'a kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
 
Yeni NAVTEX ilanına göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin 23 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek. 
 
Oruç Reis'in daha önce 14 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
 
Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor. 
 

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