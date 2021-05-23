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Türkiye'den yeni Çin hamlesi! 2 tane daha gidiyor

AA |  23 Mayıs 2021 Pazar - 17:56 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 17:56

Mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan trenler, yerli üretim MDF kaplı levha taşıyacak. Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergahlardan birisi olarak ön plana çıkmaya başlayan BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin arasında orta vadede yılda karşılıklı 1.500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük taşınması hedefleniyor.


AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ'den  aldığı bilgiye göre, mülkiyeti Türk firmalarına ait toplam 41 konteynerden oluşan  trenler, yerli üretim MDF kaplı levha yükü taşıyacak.
 
Türkiye'de 1876, Gürcistan'da 220, Azerbaycan'da 430, Hazar Denizi'nde  420, Kazakistan'da 3 bin 200 ve Çin'de de 2 bin 100 kilometre yol katederek  Çin'in Şian kentine ulaşacak trenler, toplam 8 bin 693 kilometre yolu yaklaşık 2  haftada tamamlayacak.
 
BTK ve Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat yükü çeşitliliği  artıyor
 
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve "Demir İpekyolu" olarak  adlandırılan Orta Koridor üzerinden yapılan ihracat taşımalarında, yük  çeşitliliği de artıyor. Daha önce buzdolabı, soğutucu, bor madeni gibi yüklere  yeni bir yük çeşidi daha eklenerek Çin'e MDF kaplı levha da ihraç edilmeye  başlanmış olacak.
 
Türkiye'den Çin'e hareket eden ilk ihracat treni, Ulaştırma ve Altyapı  Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı törenle 4 Aralık 2020'de İstanbul'dan  uğurlanmış, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek 19 Aralık 2020'de Çin'in Şian  şehrine ulaşmıştı.
 
Çin'de törenle karşılanan ilk ihracat treni nedeniyle Bakan  Karaismailoğlu, video konferans bağlantısında, "İlk ihracat trenimizin 2 kıta, 2  deniz ve 5 ülke aşarak Çin'e olan yolculuğunu başarıyla tamamlaması büyük bir  hayalin artık gerçek olduğunun en büyük kanıtı olmuştur." ifadelerini  kullanmıştı.
 
Ulaştırma maliyetleri ve zaman açısından avantaj sağlandı
 
BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e  ulaşan ilk ihracat blok treninin hemen ardından ikinci tren, 20 Aralık 2020'de  1400 buzdolabı yüklü olarak Çerkezköy'den uğurlanmıştı.
 
Üçüncü ihracat treniyle ise Türkiye-Çin arasında demir yoluyla ilk bor  ihracatı gerçekleştirildi. 754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü tren,  Eskişehir Kırka'dan 29 Ocak'ta rafine bor ürünleriyle yola çıkmıştı. Türkiye'den  Çin'e toplam 7 bin 792 kilometre yol kateden tren, iki haftada Çin'e ulaşmıştı.
 
Deniz yoluyla yaklaşık 45-60 günde gerçekleştirilen bor ihracatı demir  yoluyla 15-20 gün içinde gerçekleştirildi. Böylece hem ulaştırma maliyetleri hem  zaman açısından çok önemli avantaj sağlandı.
 
BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya'ya uğurlanan diğer ihracat  treniyle 15 konteyner içinde, Türkiye'de üretilen 3 bin 321 beyaz eşya  ulaştırıldı. Tren, 4 bin 650 kilometre yolu, 8 günde katederek çok önemli bir  ihracat yolu için başlangıç oldu.
 
Türkiye-Çin-Türkiye arasında 95 tren 2001 vagon ve 100 bin ton  taşıma gerçekleşti
 
BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden Türkiye'den Çin'e 5  tren 201 vagon ve 216 konteynerle 8 bin 500 ton ihracat gerçekleştirildi.
 
Çin'den Türkiye'ye ise 90 tren 1800 vagon ve 2 bin 164 konteynerle 91  bin 500 ton yük geldi.
 
Türkiye-Çin-Türkiye arasında demir yoluyla yapılan toplam taşıma ise  95 tren 2001 vagonla 100 bin tona ulaştı.
 
Asya-Avrupa arasında en avantajlı güzergahlardan birisi olarak ön  plana çıkmaya başlayan BTK Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor ile Türkiye-Çin  arasında orta vadede karşılıklı yılda 1500 tren işletilmesi ve 60 bin TEU yük  taşınması hedefleniyor.
 

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Türk firmalarına 41 konteyner MDF kaplı levha Çin
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