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Türkiye'den, UCM'nin Filistin kararı ile ilgili önemli açıklama...

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 13:02 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 13:02

Türkiye, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Filistin'de yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.


 Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesinin  (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisi bulunduğuna  hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UCM'nin 1967‘den bu yana İsrail'in  işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin  bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
 Kararla ilgili, "İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu  suçlardan dolayı hesap vermesinin ve söz konusu suçların sorumlularının tespit  edilmesinin sağlanması yönünde atılmış anlamlı bir adımdır." değerlendirmesinin  yapıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu karar, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanlığımız  sırasında BM Genel Kurulu'nda ülkemizin öncülüğünde kabul edilen Filistin Halkına  Koruma Sağlanmasına İlişkin Karar'ın hayata geçirilmesine de katkı sağlayacaktır.  UCM kararının uluslararası toplum tarafından desteklenmesi, İsrail'in Filistin  halkına yönelik aşırı ve orantısız güç kullanımına karşı caydırıcılık tesis  edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."
 

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