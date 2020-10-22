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Türkiye'den üçlü zirveye sert tepki! 'Bütünüyle reddediyoruz'

22 Ekim 2020 Perşembe - 8:59 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 9:02

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonrasında yayımlanan bildiriye sert tepki.


Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen  Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesi sonunda yayımlanan  bildiriye tepki gösterdi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi'nde  düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki  toplantılarından da artık alışılageldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve  iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Açıklamada, "Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliğini  desteklemek" amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan  bildirilerin her seferinde Türkiye'yi hedef almasının, bu ülkelerin asıl  niyetlerini ortaya koyduğu vurgulandı.
 
Doğu Akdeniz’de gerçek iş birliğinin ancak içinde Kıbrıs Türklerinin  de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla  sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler,  maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü  olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin  haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. 
 

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Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Rum Kesimi bildiri
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