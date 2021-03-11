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Türkiye'den terörist Sasunyan'ın salıverilmesine çok sert tepki!

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 19:19 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 19:28

Dışişleri Bakanlığı, şehit edilen Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katilinin salıverilmesinin önünü açan Los Angeles Bölgesi Yüksek Mahkemesinin kararını şiddetle kınadığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Los Angeles County Yüksek  Mahkemesi şehit Başkonsolosumuz Kemal Arıkan’ı katleden Ermeni terörist Hampig  Sasunyan’ın salıverilmesinin önünü açan bir karar almış, Kaliforniya Valisi Gavin  Newsom ise bu kararı temyiz etmeyeceğini açıklamıştır. Türk milletinin vicdanını  derinden yaralayan bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Kararın, ABD yönetiminin tüm aksi yöndeki girişimlerine rağmen  değiştirilmediği vurgulanan açıklamada, bu kararın evrensel hukuk ilkeleri ve  adalet anlayışıyla bağdaşmadığına dikkati çekildi.
 
Türkiye'nin, Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında 31’i diplomat 58  vatandaşını şehit verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Nefret suçlarının tırmanışa geçtiği, uluslararası dayanışmaya en çok  ihtiyaç duyulan bir dönemde siyasi saiklerle vahşi bir katilin salıverilmesi  terörizmle mücadelede iş birliği ruhuna da zarar vermektedir. Terörist  Sasunyan’ın alçakça işlediği ve 38 yıllık mahkumiyeti süresince hiçbir pişmanlık  emaresi göstermediği bu cinayet, hastalıklı ve çarpık bir ideolojiyi temsil eden  bir suç olarak asla unutulmayacaktır. Bu vesileyle şehit diplomatımız Kemal  Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm  şehitlerin saygı ve rahmetle anıyoruz."
 
Türk diplomat Kemal Arıkan, Ermeni teröristler Hampig Sasunyan  ve Krikor Saliba tarafından 28 Ocak 1982'de Los Angeles'ta şehit edilmişti.  Yakalanan Sasunyan yargılanmış ve afsız ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı.  Firar eden Krikor Saliba’nın ise aynı yıl Lübnan iç savaşında öldüğü iddia  edilmişti.
 

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Türkiye terörist Kemal Arıkan
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