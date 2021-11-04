Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı bunu Biden'a açıkça dile getirdi" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, "Ortak çalışma grubu teklifi ABD tarafından geldi, kurulması ve ele alınacak konuları ilgili bakanlıklarla çalışıyoruz. Suriyelilerin geri dönüşü ile ilgili dört komşu ülke ile başlatılan girişim, Lübnan'da hükümetin geç kurulması nedeniyle gecikmişti. Şimdi yeniden başladı" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/YPG, FETÖ ve S-400 konularındaki tutumu müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor, Cumhurbaşkanı bunu Biden'a açıklıkla dile getirdi" dedi.