23 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,2280 1.34
USD 9,6160 1.21 ALTIN 553,220 1.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den son dakika F-16 açıklaması!

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 9:12 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 9:37

Milli Savunma Bakanı Akar, F-16 tedariki ile ilgili "Teknik çalışma başlatıldı. Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor" açıklamasını yaptı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunan Savunma Bakanı  ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin olumlu sonuçlarını  önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz." dedi. 
 
Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında gazetecilerle  Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliğinde bir araya geldi. Toplantıya yönelik değerlendirmelerde bulunan Akar, gazetecilerin  sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın yoğun geçtiğini  belirterek "Savunma ve caydırıcılık konularının üzerinde önemle duruldu. Ayrıca  Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler de bakanlar  tarafından ele alındı. Türkiye olarak tüm görüşlerimizi açık ve net bir şekilde  ortaya koyduk. Görüşlerimizin bazı ülkelerce de paylaşıldığını memnuniyetle  müşahede ettik." diye konuştu.
 
Başta DEAŞ, FETÖ ve PKK/YPG olmak üzere, Türkiye'nin tüm terör  örgütleriyle kararlılıkla mücadele ettiğini bir kez daha vurguladıklarını aktaran  Akar, "Teröristin dini ve etnik yapısı olmaz noktasından hareketle 'terörist  teröristtir' tanımıyla mücadelemizi sürdürdüğümüzü belirttik." ifadesini  kullandı.
 
Akar, toplantıda NATO-AB ilişkilerinin yanı sıra iklim değişikliğinin  de gündeme geldiğini belirterek şöyle devam etti: "Türkiye'nin Paris Protokolü'nü onayladığını hatırlatarak Türkiye'nin  ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bunun gereğini yapmaya başladığını ve bundan sonra  da yapacağımızı söyledik. Ayrıca Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan  Hanımefendi'nin himayelerinde gerçekleştirilen 'Sıfır Atık Projesi' zaten yurt  genelinde uygulanmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin de aktif rol  aldığı proje, bu alandaki en önemli çalışmalardan biri olma özelliği taşıyor."
 
Türkiye'nin NATO içindeki sorumluluklarını bugüne kadar yerine  getirdiğini, bundan sonra da getirmeye devam edeceğini vurgulayan Hulusi Akar,  "Bazıları bilinçli veya bilinçsiz olarak 'Türkiye bir yere mi gidiyor' gibi  söylemlerde bulunuyor. Türkiye'nin bir yere gittiği yok. 70 yıldan beri biz  NATO'nun şerefli bir üyesiyiz. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bugüne kadar  sorumluluklarımızı yerine getirdik bundan sonra da yerine getirmeye devam  edeceğiz." dedi.
 
NATO Karargahı'nda İngiltere, ABD, Yunanistan, İspanya, Polonya Macaristan, Romanya, İtalya, Slovenya, Letonya ve Bulgaristan Savunma Bakanları  ile gerçekleştirdikleri kısa süreli görüşmelerle savunma ve güvenlik alanlarında  görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Akar, "Bu görüşmelere bağlı olarak  önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
 
"TERÖR KORİDORUNU ENGELLEDİK"
 
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terörist unsurların varlığına ilişkin  soru üzerine Akar, Türkiye'nin tüm komşularının sınırlarına ve egemenlik  haklarına saygılı olduğunu vurguladı. Hedeflerinde "sadece ve sadece  teröristlerin olduğunu" dile getiren Akar, şunları söyledi: "Kürt kardeşlerimize karşı faaliyet gösterdiğimiz şeklindeki söylemler  fitne çıkarmaya, ortalığı karıştırmaya yönelik asılsız iddialardır. Kürtlerin  kardeşimiz olduğunun, ekmeğimizi, suyumuzu paylaştığımızın en açık göstergesi  şehitliklerimizdir. Örneğin Çanakkale Şehitliği'mizde Suriye'den 687, Irak'tan  46, Lübnan'dan 50, Filistin'den 92, Hicaz'dan 11, Libya'dan 20 ve Tunus, Mısır ve  Sudan'dan şehidimiz var. Bizim kardeşlik davamızın ne kadar gerçek olduğunu yakın  tarihimizdeki olaylar açıkça göstermektedir. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir.  Asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından  kurtarmakta kararlıyız. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da  mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."
 
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin sınırlarını korumakla birlikte  NATO'nun da sınırlarının korunmasına katkı sağladıklarına işaret ederek  "Sınırlarımızın hemen yakınında bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi  söyledik. Yaptığımız operasyonlarla terör koridorunu engelledik." diye konuştu. 
 
Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere de değinen Akar, şunları söyledi: "ABD'lilerle, Ruslarla yaptığımız mutabakatlar var. Bu mutabakatlarda  bize düşen ne varsa en iyi şekilde yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz.  Muhataplarımıza da kendilerine düşen görevleri yapmalarını hatırlatıyoruz.  Sağlanan bir ateşkes var. Zaman zaman birtakım ihlaller, çatışmalar, saldırılar  olsa da genel anlamda alınan tedbirler çerçevesinde ateşkes ve istikrar sürüyor.  Sayın Cumhurbaşkanımızın Soçi'de Sayın (Vladimir) Putin ile yaptıkları görüşmeden  sonra ortam daha sakin bir hale gelmişken 20 Ekim'de Şam'da bir saldırı oldu.  Bombalı saldırı sonrasında 14 Suriye askeri, daha sonra rejim unsurları  tarafından İdlib'de yapılan saldırılar sonucunda 10 masum insan hayatını  kaybetti. İdlib'deki insanlar Şam'daki olaylarla hiçbir alakası olmayan masum  insanlardı."
 
Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerden arındırılan  bölgelerde hayatın normale dönmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran  Akar, "Bu çalışmalarımızı bazıları 'Buralara yerleşiyorsunuz' diye yanlış  yorumluyor. İnsanoğlu su, ekmek, barınma olmadan yaşayamaz. Bizim oradaki  çalışmamız bölgedekilerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. Bunu başka  şekilde yorumlamak doğru değil." dedi.
 
İdlib'deki gelişmelere değinen Akar, "Bizim mevcudiyetimiz önemli.  Bizim oradaki varlığımız rejimin katliamlarını engelliyor. Bunun engellenmesi de  göç dalgasını ve radikalleşmeyi durduruyor." diye konuştu.
 
KRİTİK GÖRÜŞMENİN DETAYLARI
 
Yunanistan ile Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan sorunlara  ilişkin değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye'nin sorunların iyi komşuluk  çerçevesinde diyalog yoluyla çözümünden yana olduğunu yineledi.
 
bununla ilgili temasları sürdürdüklerini, Yunanistan Savunma Bakanı  Nikolaos Panagiotopoulos ile de NATO Karargahı'nda görüştüklerini hatırlatan  Akar, "Yunan Savunma Bakanı ile olumlu, yapıcı bir görüşme yaptık. Bu görüşmenin  olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde görmeyi bekliyoruz." dedi.
 
Akar, şunları kaydetti: "Biz gerilimi artıran, provokatif eylem ve söylemlerin fayda  sağlamayacağını her zaman dile getirdik. Bazı siyasi figürlerin, kişilerin bu  konuda öne çıktığını, bunun önlenmesi gerektiğini muhataplarımıza söyledik,  söylemeye devam ediyoruz. Bu arada bazı ülkelerin de kışkırtma ve teşvikiyle  silahlanma başta olmak üzere bazı eylemler ortaya çıkıyor. Bunların orta ve uzun  vadede hiçbir yararının olmadığının bilinmesini istiyoruz. Neden? Biz iyi  komşuluk ilişkileri içinde beraber yaşamayı, zenginliklerden beraber faydalanmayı  ve ülkelerimizin güven ve refah içinde yaşamasına gayret ediyoruz. Bunun dışında  NATO'nun içinde olmamıza rağmen birtakım ittifaklar aranmasının hem NATO'ya hem  ikili ilişkilere zarar vereceğini, güveni sarsacağını herkesin bilmesi gerekir."
 
SİLAHLANMA YARIŞI
 
"Mevcut ittifakların ruhuna, lafzına uygun hareket etmek lazım" diyen  Akar, şöyle devam etti:"İçinde bulunduğumuz NATO ittifakı, günümüzde ve tarihteki en güçlü  savunma örgütüdür. Dolayısıyla bunun içindeyken bunun dışında başka arayışların  uygun olmadığını herkesin görmesi lazım. Eğer müttefikler arasında NATO dışında  ayrı bir ittifak olursa bunlar NATO'nun 2030 vizyonuna da aykırıdır. NATO, birlik  olmaktan, beraberlikten bahsediyor. Bunların dışına çıkmanız NATO'yu aşındırmak  anlamına gelir."
 
Yunanistan'ın son dönem girdiği "silahlanma yarışına" ilişkin ise  Akar, "Bu, 'Türkiye'ye karşı değil' diyorlar. Peki kime karşı?" dedi.
 
Bakan Akar, Türkiye'nin, müttefikleri ve ortakları için hiçbir zaman  bir tehdit olmadığını belirterek "Türkiye, müttefikleri ve ortakları için  güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefiktir. Bunun herkes tarafından bilinmesi  lazım. Ayrıca ifade edildiği gibi ekonomik problem yaşayan Yunanistan'ın böyle  maceralara girmesinin Yunan halkının hayatını daha da zorlaştıracağını görmek  lazım." değerlendirmesini yaptı.
 
FLAŞ F-16 AÇIKLAMASI
 
Türkiye'nin ABD'den F-16 tedarikine ilişkin soru üzerine Akar, "84  milyon nüfusumuzu, 780 bin kilometrekare topraklarımızı ve bu çerçevedeki hak ve  hukukumuzun korunması bizim vazifemiz. Bunu nasıl yapacağız? Ordumuzla yapacağız.  Ordu ne demek? Personel ve donanım demek. Bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Yani  ordumuzu en iyi şekilde teçhiz etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayisinde  yerlilik oranının yüzde 80'lere yaklaştığını dile getiren Akar, "Birçok  ihtiyacımızı yerli olarak karşılayabilecek durumdayız. Bunun dışında karşılamamız  gereken ihtiyaçlarımız da var. Bu manada elimizdeki F16'ların yenilenmesi lazım.  Stratejik müttefikimiz, dostumuz ABD'den hem blok 70 Viper F16 tedariki hem de  elimizdeki bazı uçakların modernize edilmesi için teknik çalışma başlatıldı.  Süreci takip ediyoruz. Türkiye'nin, TSK'nin güçlenmesi aynı zamanda NATO  savunmasının güçlenmesi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
  
ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşmesinin nasıl geçtiğine  yönelik soruya Akar, "30 Ekim'de Roma'da Liderler Zirvesi yapılacak. Sayın  Cumhurbaşkanımız ile Sayın (Joe) Biden görüşecek. Buradaki temaslarla o zirvenin  olumlu, yapıcı, rahat, sorunları çözücü şekilde gerçekleşmesine yönelik elimizden  gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.
 
"GEREKEN YAPILIR"
 
Bakan Akar, Suriye'nin kuzeyinden son dönemde gerçekleşen terör örgütü  PKK/YPG saldırılarına ilişkin soru üzerine de "Olayları çok yakından takip  ediyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde gereken yapılır. Hak ve menfaatlerimiz neyi  gerektiriyorsa Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi  bundan sonra da yapılacak." değerlendirmesini yaptı.
 
Personel teminine yönelik son dönemde ortaya atılan iddialara tepki  gösteren Akar, şunları kaydetti: "Personel seçimi, alımı, terfisi, tayini konularında hiçbir şekilde  hiçbir dış etkinin rol oynaması söz konusu değil. Gerçeklerle alakası olmayan bu  iddialar, boş laftan başka bir şey değil. Eğer bu bilgisizlik nedeniyle  yapılmıyorsa ülkemiz, milletimiz için Cumhuriyet tarihimizin en yoğun dönemini  yaşayan Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik fitne ve fesattır. Bu  ordubozanlıktan başka bir şey değildir, kabul edilemez."
 

ETİKETLER

msb f-16 hulusi akar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.