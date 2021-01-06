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Türkiye'den son dakika ABD açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 23:08 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 23:21

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmelerin endişeyle takip edildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'de meydana gelen olaylara  ilişkin, şu ifadeler kullanıldı:
 
"ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının  göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri  endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet  ediyoruz. ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz."
 
Açıklamada, ABD'deki Türk vatandaşlarının kalabalık mekanlar ve  gösteri yapılan yerlerden uzak durmaları tavsiye edildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı ABD Kongre binası
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