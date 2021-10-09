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Türkiye'den skandal mektuba çok sert tepki!

09 Ekim 2021 Cumartesi - 12:51 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 13:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarına sert tepki göstererek, "Bu mektup kopyala yapıştır bir mektup olmuş. Bu cümleleri ABD yönetimi daha önce de kulandı. ABD yönetimi kongreye mektup yollarken ya da bilgi verirken doğruyu söylemiyor. PKK ile YPG arasında hiçbir farkın olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu terör örgütüne çok iyi destek veriyorlar. Bu ABD kanunlarına göre suç. Burada bulunma amacının da DEAŞ ile mücadele olmadığını biliyoruz. DEAŞ ile mücadele eden dünyadaki tek ordu bizim ordumuz." ifadelerini kullandı.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye  kararnamesini uzatması ve Türkiye'ye yönelik sözlerini değerlendirerek "Önce  Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca  Amerikan halkına da Amerikan Kongresine de daha dürüst davransın." dedi. 
 
Çavuşoğlu ile Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, Ankara'da  gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
 
ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasına ve Türkiye'ye yönelik  ifadelerine değinen Çavuşoğlu, "Öncelikle bu mektup, kopyala yapıştır bir mektup  olmuş. Bu cümleleri ve bu paragrafları Amerikan yönetimi daha önce de kullandı.  Aslında Amerikan yönetimi, Kongreye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi  verirken doğruyu söylemiyor." ifadelerini kullandı.
 
Bunun sebebi olarak, ABD'nin PKK'yı terör örgütü kabul ederken YPG'yle  iş birliği yapması olduğunu belirten Çavuşoğlu, ABD'nin bu örgüte çok ciddi  destek verdiğinin altını çizdi.
 
Çavuşoğlu, ABD kanunlarına göre bu durumun suç olduğunu vurgulayarak  "Burada bulunma amacının da DEAŞ'la mücadele olmadığını biz çok iyi biliyoruz.  DEAŞ'la biz mücadele ettik. Göğüs göğse DEAŞ'la mücadele eden tek ordu, NATO  içinde ve dünyada bizim ordumuzdur." diye konuştu.
 
Bu mücadele sonucunda 4 bin civarında teröristin öldürüldüğünü aktaran  Çavuşoğlu, yabancı teröristlere yönelik ve Türkiye içinde alınan tedbirler ile  uluslararası mücadeleye de destek verildiğine işaret etti.
 
Çavuşoğlu, DEAŞ'ın Afganistan'da güçlenmemesi için Taliban'la  angajmana girmenin görüşüldüğünü de hatırlatarak "Peki bu teröristleri,  Suriye’den oraya kim götürdü? 'YPG, mücadele etti' diyorlar ya, bunları önce bazı  şehirlerden otobüslerle taşıdılar sonra uçaklarla aldılar, götürdüler  Afganistan'a bıraktılar." diye konuştu.
 
ABD'nin Suriye ve Irak politikalarıyla birlikte tüm politikalarının  Avrupa'da ve NATO'da tartışıldığını kaydeden Çavuşoğlu, tüm bunların plansız ve  öngörüsüzce yapıldığını kaydetti.
 
Çavuşoğlu, bu plansız politikaların etkisinin Afganistan'da ve Irak'ta  görüldüğüne işaret ederek "Suriye’nin o bölgesinde de etkisini görüyoruz.  Ayrılıkçı, Suriye’yi bölmeye çalışan bir terör örgütüne Amerika destek veriyor.  Önce Türkiye'yi suçlamak yerine ABD, kendi bu yanlış politikalarından vazgeçsin.  Ayrıca Amerikan halkına da Amerikan Kongresine de daha dürüst davransın. Çünkü  oraya verdiği bilgilerde çok yanlışlar var, düzgün ve dürüst olmayan bilgiler  var." değerlendirmesinde bulundu.
 

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