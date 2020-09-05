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Türkiye'den Sırbistan'a Kudüs tepkisi: Derin endişeyle karşılıyoruz

AA |  05 Eylül 2020 Cumartesi - 21:11 | Son Güncelleme : 05 09 2020 - 21:21

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan’ın İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını "derin endişeyle karşıladıklarını" bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan'ın İsrail'deki  büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz." ifadesi  kullanıldı.
 
Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakının uluslararası toplum ve Birleşmiş  Milletler tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, "Filistin meselesinin  ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve  coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasıyla  çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken,  herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması  uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir." değerlendirmesinde  bulunuldu.
 
Açıklamada, "Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına  riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve  İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya  davet ediyoruz." çağrısı da yapıldı.
 
ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail  ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e  taşıyacağını duyurmuştu.
 

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