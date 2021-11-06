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Türkiye'den Sierra Leone'deki patlamada ölenler için taziye mesajı

AA |  06 Kasım 2021 Cumartesi - 23:59 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 23:59

Dışişleri Bakanlığı, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da bir yakıt tankerinin patlaması sonucu ölenler için taziye mesajı yayımladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Freetown'da dün gece petrol yüklü tanker ile bir kamyonun çarpışmasıyla meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, "Sierra Leone halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
Freetown'nın doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankerinin patlaması sonucu 92 kişi yaşamını yitirmişti.

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Dışişleri Bakanlığı Sierra Leone patlama taziye mesajı
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