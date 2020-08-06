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Türkiye'den sert tepki: Yok hükmündedir

AA |  06 Ağustos 2020 Perşembe - 18:49 | Son Güncelleme : 06 08 2020 - 18:49

Dışişleri Bakanlığı: "Yunanistan ile Mısır arasında bugün imzalanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir"


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Dışişleri Bakanlığı Yunanistan Mısır
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