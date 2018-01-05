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Türkiye'den sert tepki! Reddediyoruz

AA |  05 Ocak 2018 Cuma - 1:34 | Son Güncelleme : 05 01 2018 - 1:34

Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için "80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan yasa tasarısı"nın İsrail Parlamentosu'nda kabul edilmesine sert tepki gösterdi


Dışişleri Bakanlığınca, Kudüs'ün bazı bölgelerinden  vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının  ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail'in egemenliği altında ayrı bir  belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail  Parlamentosu'nda kabul edilmesinin tehlikeli bulunduğu ve İsrail'in attığı bu  adımların reddedildiği bildirildi. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail tarafından atılan bu  gayrimeşru adımların 13 Aralık 2017'de yapılan İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai  Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararına aykırı olduğunu vurgulandı.
 
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Muhtemel bir barış anlaşmasıyla Kudüs'ün bazı bölgelerinden  vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının  ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir  belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail  Parlamentosu'nda kabulü barış sürecinin zeminini tahrip eden ve bölgesel barış  ile istikrara zarar verecek bir adımdır.
 
İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımlar 13 Aralık 2017  tarihinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19  sayılı BM Genel Kurul kararında ifadesini bulan, Kudüs'ün tarihi ve hukuki  statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin uluslararası toplumun  iradesine aykırıdır. İsrail'in bu adımlarını tehlikeli buluyor ve reddediyoruz."
 

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