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Türkiye'den sert tepki! Kaygı verici

AA |  15 Ocak 2018 Pazartesi - 21:38 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 21:39

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yaptığı mali yardımı keseceğine dair açıklamaları ve ardından İsrail hükümetinin ajansın mülteci sorunun kaynağı olduğuna dair beyanlarını "kaygı verici" olarak niteledi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin UNRWA'nın 2018  Temmuz ayından itibaren üstleneceği başkanlığı çerçevesinde, ajansa mali desteğin  arttırılmasına yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya devam edeceği  belirtildi.
 
Açıklamada, "Son dönemde ABD'nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli  Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) finansmanına yaptığı  katkılara son vereceği yönündeki açıklamaları ve sonrasında İsrail’den gelen,  UNRWA’nın mülteci sorununun kaynağı olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği  şeklindeki beyanlar kaygı verici niteliktedir." ifadeleri yer aldı.
 
 UNRWA'nın,  1948 Arap-İsrail ihtilafını takiben, Filistinli  mültecilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması amacıyla,  8 Aralık 1949 tarih ve 302 (IV) sayılı BM Genel Kurulu kararıyla kurulduğunun  vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
 
"Türkiye'nin kuruluşundan bu yana aktif bir şekilde yer aldığı ve 2017  Temmuz ayından beri  Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığını yürüttüğü UNRWA,  Filistinlilere eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, mikrofinans, altyapı,  barınma,  ilk yardım ve mültecilerin haklarının korunması konularında hizmetler sağlamakta,  özellikle eğitim alanındaki hizmetleri Filistinli kimliğinin korunması bağlamında  önemli rol oynamaktadır. Yaklaşık 1 milyon Filistinli mülteci UNRWA'nın acil gıda  yardımına muhtaç durumda yaşamlarını sürdürmektedir."
 
 Açıklamada, "Halihazırda mali bir darboğaz içinde bulunan UNRWA'nın  bütçesinde daha fazla kısıtlamaya gidilmesinin, beş milyonun üstünde  Filistinlinin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra iki devletli siyasi  çözüm çabalarına ve bölgesel istikrara da zarar vereceği açıktır." denildi.
 
Bu kapsamda, konunun siyasi mülahazalardan arındırılarak, insani  çerçevede değerlendirilmesi ve Filistin halkının hayatiyeti için büyük önem  taşıyan UNRWA'ya uluslararası mali desteğin kesintisiz olarak sürdürülmesinin  önem arz ettiğinin belirtildiği açıklamada, "UNRWA içinde halihazırda yürütmekte  olduğu Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve 2018 Temmuz ayından itibaren  üstleneceği Başkanlığı çerçevesinde Türkiye, Ajansa mali desteğin arttırılmasına  yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya devam edecek, kendi desteğini de  arttıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.
 
  
 

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