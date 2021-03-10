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- Türkiye'den sert tepki! 'Bu vahim hata derhal düzeltilsin'
Türkiye'den sert tepki! 'Bu vahim hata derhal düzeltilsin'
10 Mart 2021 Çarşamba - 14:05 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 14:05
Dışişleri Bakanlığı: Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz.
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