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Türkiye’den ‘savunma’ hamlesi! Dünyanın gözü onlarda!
Türk savunma sanayisi dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Yerli ve milli olarak geliştirilen zırhlı muharebe araçları; kalite, yüksek performans ve maliyet avantajıyla ihracatta yeni başarılara imza atmaya başladı. Ejder Yalçın, Yörük, Ilgaz II, Ejder Kunter ve Ejder TOMA’lara farklı ülkelerden talep yağıyor.
Türkiye'nin savunma sanayisinde yaptığı ihracatta zırhlı muharebe araçları önemli yer tutuyor. Farklı ihtiyaçlara cevap vermek için geliştirilen araçlara gösterilen ilgi özellikle son yıllarda artış gösteriyor.