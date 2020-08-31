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Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 9:02 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 9:29

Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Rusya'ya gitti.


Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti Rusya'ya gitti.

Aralarında Dışişleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbarat yetkililerinin olduğu heyet, Rus heyet ile Libya konusunu görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki kurumlararası heyetimiz, Rus karşıtlarıyla, başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla 31 Ağustos - 1 Eylül 2020 tarihlerinde Moskova’yı ziyaret edecektir." denildi.

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Türkiye Rusya Türk heyeti
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