Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Romanya'nın Köstence kentindeki bir hastanede bu sabah meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Talihsiz olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost Romen halkına ve Romanya Hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
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Türkiye'den Romanya'ya taziye mesajı
DHA | 01 Ekim 2021 Cuma - 16:43 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 16:43