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Türkiye'den Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa kınama

AA |  31 Ağustos 2020 Pazartesi - 0:32 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 0:32

Dışişleri Bakanlığınca, dün Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına, "Norveç’te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz." ifadeleriyle tepki gösterildi.


Bakanlık, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa karşı yazılı  açıklamada bulundu.
 
Açıklamada, "Norveç'te bir grup İslam düşmanı ve ırkçının Kur'an-ı  Kerim’e yönelik saygısızlığını en ağır şekilde kınıyoruz. Hep vurguladığımız  gibi, bu tür kışkırtıcı eylemler sadece Müslümanları değil,  hukuk devletlerini  ve demokratik sistemleri de hedef almaktadır. Bu Nazi kalıntıları bulundukları  toplumu bir virüs gibi sarmakta ve zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.
 
Hastalıklı zihniyetlerle mücadele etmenin ancak söz konusu fikirleri  yayan popülist siyasetçilerin dışlanmasıyla mümkün olacağı belirtilen açıklamada,  ırkçılık ve İslam düşmanlığının ifade özgürlüğü kapsamında görülmesinin son  derece yanlış olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, ana akım siyasi partilerin de sırf oy uğruna bu ırkçı  söylemleri engellememesi veya kısmen benimsemesinin ciddi bir tehdit  oluşturduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:
 
"Türkiye her zaman faşist ırkçı akımlarla mücadelesini sürdürecektir.  Bu çerçevede, Avrupalı siyasetçilere ve Avrupa kurumlarına da bu tehlikeyi  ciddiye almaları ve buna karşı mücadele etmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.  Maalesef Kutsal Kitabımıza yönelik bu tür eylemler, bilhassa demokrasi, insan  hakları ve hukukun üstünlüğü konularında en önde geldiklerini iddia eden  İskandinav ülkelerinde son birkaç yılda artan şekilde yaşanmaktadır. Geçen kasım  ayındakine benzer şekilde gerçekleştirilen bu eylemin tekrarlanmamasını teminen  Norveç makamlarının gerekli tüm önlemleri almalarını bekliyoruz."
 
Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun dün  parlamento önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yırtılmıştı.
 
  
 

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Dışişleri Bakanlığı Norveç Kur'an-ı Kerim
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