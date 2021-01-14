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Türkiye'den Norveç'e terör propagandası tepkisi!

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 20:26 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 20:26

Dışişleri Bakanlığı, Norveç'e, Oslo'da düzenlenen bir etkinlikte gösterilen tabloda PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle tepki gösterdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Oslo Belediyesinin desteklediği bir  faaliyet kapsamında, PKK/PYD/YPG terör örgütünün propagandasına hizmet eden sözde  kadın haklarıyla ilgili bir tablonun kamuya açık alana asılmasına müsaade  edilmiştir." bilgisine yer verildi.
 
Açıklamada, yapılan diplomatik girişimlere rağmen Oslo Belediyesinin  ısrarla sürdürdüğü tutumu için "ibret verici" ifadesi kullanıldı.
 
PKK'nın 40 binden fazla insanın ölümünden sorumlu bir terör olduğu  anımsatılan açıklamada, "PKK’nın yaşattığı acılardan en fazla etkilenenler  arasında kadınlar bulunmaktadır. PKK/YPG'nin çocuk kaçırmak dahil işlediği  suçlarla bir terör ve suç örgütü olduğu insan hakları raporlarına da yansımıştır.  Evlatları terör örgütünce kaçırılıp zorla alıkonulan Diyarbakır Annelerinin  feryatları buna örnektir. PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG de kadın  istismarının baş aktörlerindendir." ifadesine yer verildi.
 
Açıklamada ayrıcı terör propagandasına son verilmesi çağrısı  yapılarak, "Terörizme müsamaha gösterenlere, bu illetin bir gün kendilerini de  vurabileceğini hatırlatırız." değerlendirmesinde bulunuldu.
 

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Dışişleri Bakanlığı Norveç Oslo
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