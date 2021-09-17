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Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

DHA |  17 Eylül 2021 Cuma - 17:53 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 17:53

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 12 askerin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde 16 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen terör saldırısında, 12 askerin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükumetine içten taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı Nijerya terör saldırısı
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