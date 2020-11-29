Türkiye'den Nijerya'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da 40'tan fazla tarım işçisinin ölümüne neden olan Boko Haram terör örgütünün saldırısını kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Borno Eyaleti'ndeki Zabarmari kasabasında bulunan bir pirinç tarlasına Boko Haram terör örgütü tarafından 28 Kasım 2020 tarihinde düzenlenen hunhar saldırıda 40'tan fazla tarım işçisinin hayatını kaybettiği ve ağır yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." denildi.

TÜRKİYE, AFGANİSTAN'DA GERÇEKLEŞEN TERÖR SALDIRISINI KINADI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Gazne vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazne'deki terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan’da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi.