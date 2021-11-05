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Türkiye'den Nijer'deki terör saldırısıyla ilgili taziye mesajı

AA |  05 Kasım 2021 Cuma - 0:44 | Son Güncelleme : 05 11 2021 - 0:44

Dışişleri Bakanlığı, Nijer'de düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijer'in Tillaberi bölgesindeki bir köyde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz"
 
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijer halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" sözleri kullanıldı.
 
Nijer'in Mali sınırına düzenlenen terör saldırısı
 
Devlet televizyonuna açıklama yapan İçişleri Bakanı Alkache Alhada, 2 Kasım'da Tillaberi bölgesindeki Adab-Dab köyünün kimliği belirsiz silahlı terörist gruplar tarafından saldırıya uğradığını söylemişti.
 
Alhada, saldırıda köyün bağlı olduğu Banibangou ilçesi belediye başkanı da dahil 69 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

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