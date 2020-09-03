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Türkiye'den NATO açıklaması: Ön koşulsuz diyaloğa hazırız!

AA |  03 Eylül 2020 Perşembe - 22:36 | Son Güncelleme : 03 09 2020 - 23:14

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata varmasına ilişkin, "Yunanistan'ın NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu inisiyatifine destek vermesini bekliyoruz." açıklamasında bulunuldu.


Bakanlık, Türkiye ve Yunanistan arasında NATO bünyesinde teknik  görüşmeler başlatılmasına ilişkin bir açıklama yayımladı.
 
Açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin  azaltılması, deniz ve hava unsurları arasında istenmeyen kazaların önlenmesi için  bir inisiyatif almıştır." ifadelerine yer verildi.
 
 
Türkiye'nin de desteklediği inisiyatifin, Stoltenberg'in iki ülke  arasında NATO bünyesinde askeri ve teknik nitelikteki görüşmelerin   başlatılmasına atfedilmiş olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Ayrıştırma (de-confliction) odaklı bu görüşmeler, Türkiye ile  Yunanistan arasındaki ikili meselelerin çözümüne değil, esasen iki ülke askeri  makamları arasında evvelce ikili düzeyde  de  ele alınan  düzenlemelerle   alakalıdır. Yunanistan’ın NATO Genel Sekreteri’nin bu inisiyatifine destek  vermesini bekliyoruz."
 
Açıklamada, ayrıca Türkiye'nin Yunanistan ile arasındaki tüm  meselelere, uluslararası hukuk çerçevesinde, adil ve hakkaniyete uygun kalıcı  çözümler bulunması için, önkoşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğunu bir kez daha  hatırlatıldı.
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, akşam saatlerinde Türkiye ve  Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak için teknik  görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıklamıştı.

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Dışişleri Bakanlığı NATO Stoltenberg
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