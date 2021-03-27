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Türkiye'den Myanmar'daki şiddet olaylarına kınama!

AA |  27 Mart 2021 Cumartesi - 20:44 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 21:05

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinin şiddetinin artmasını kuvvetle kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "uluslararası toplumun tüm  çağrılarına karşın Myanmar'da darbe rejiminin sivil halka karşı uyguladığı  ölümcül şiddetin daha da artırmakta olduğunun kaygıyla izlendiği" kaydedildi.
 
Açıklamada, bugün Silahlı Kuvvetler Günü'nde ordu birliklerince  yapılan müdahalelerde şimdiye kadarki en büyük can kaybının yaşanmasından büyük  üzüntü duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
 
"Myanmar'da sivillere yönelik bu aşırı şiddeti kuvvetle kınıyoruz.  Sivillere yönelik bu tür eylemlerin derhal sonlandırılmasına, göz altına alınan  tüm seçilmiş liderlerin, siyasi şahsiyetlerin ve sivillerin derhal serbest  bırakılmasına, demokrasiye dönüş için gerekli adımların atılmasına yönelik  çağrımızı bu vesileyle yineliyoruz."
 
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına  alınmasına karşı düzenlenen bugünkü protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı  müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 114'e yükseldiği  bildirilmişti.
 

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Dışişleri Bakanlığı Myanmar şiddet
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