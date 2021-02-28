28 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.471 -1.13 EURO 8,9720 0.17
USD 7,4240 0.96 ALTIN 413,060 -1.31
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den Myanmar açıklaması: Şiddetle kınıyoruz

AA |  28 Şubat 2021 Pazar - 23:10 | Son Güncelleme : 28 02 2021 - 23:10

Dışişleri Bakanlığı: (Myanmar'da) Güvenlik güçlerinin barışçıl gösteriler düzenleyen sivil halka karşı orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz.


ETİKETLER

Dışişleri Bakanlığı Myanmar Güvenlik
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.