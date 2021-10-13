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Türkiye'den 'Mustafa Akıncı' iddialarına net yanıt

13 Ekim 2021 Çarşamba - 17:10 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 17:10

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.


İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişinin yasaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
 
KKTC'de yayın yapan Avrupa Gazetesi, manşetten verdiği haberinde Türkiye'nin, aralarında eski KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın da olduğu 42 kişinin ülkeye girişine yasak getirdiğini iddia etmişti.
 
Bu isimlerin "Türkiye'nin milli güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle 5 yıla kadar Türkiye'ye girişlerinin yasak olacağını öne sürmüştü.
 
"BU BİR YALANDIR, NOKTA"
 
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, iddialar ile ilgili "Bu bir yalandır, NOKTA" dedi.

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