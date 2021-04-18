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Türkiye'den Mısır'daki tren kazasıyla ilgili taziye mesajı

18 Nisan 2021 Pazar - 23:56 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 23:56

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan tren kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mısır'ın Kalyubiye vilayetinin Tuh ilçesinde bugün meydana gelen tren kazasında 11 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı Mısır tren kazası
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