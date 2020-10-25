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Türkiye'den Mısır'a Suriye tepkisi

AA |  25 Ekim 2020 Pazar - 0:03 | Son Güncelleme : 25 10 2020 - 0:03

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısında, Türkiye'yi hedef alan suçlamalarına tepki gösterdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı’nın 22  Ekim'de Suriye hakkında "Küçük Grup" toplantısına katılımına dair Mısır Dışişleri  Bakanlığı Sözcüsü'nün bugün yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı cevap  verdi.
 
Sözcü Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı’nın Suriye hakkında "Küçük Grup"  toplantısında, Türkiye'yi hedef alan suçlamalarını reddettiklerini vurgulayarak,  şu ifadeleri kullandı:
 
"Suriye’de terörizmle mücadele uğrunda şehitler veren, 4 milyona yakın  Suriyeli sığınmacıya kucak açan, Suriye’nin kuzeyinde halkı zalim bir rejime ve  teröristlere karşı koruyan ve gerek Astana, gerek Cenevre’de siyasi sürece somut  katkı sağlayan ülkemize yönelik bu ithamlar, ciddiye alınması mümkün olmayan  hezeyanlardan ibarettir."
 
Türkiye’nin Suriye’de üstlenmiş olduğu rolün sadece kendi milli  güvenliğinin değil, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün  korunmasının da teminatı olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirten Aksoy,  şunları kaydetti:
 
 "Suriye hakkında 'Küçük Grup' üyesi Mısır’a düşen, baskıcı rejimler ve  darbeci paralel yapılar ile terör örgütlerinin bayraktarlığını yapmak değil,  halkların beklentilerine kulak vermek, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve  istikrara hizmet etmektir."
 

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Dışişleri Bakanlığı Mısır Samih Şükri
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