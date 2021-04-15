Türkiye'den Mısır'a kritik ziyaret! Bir ilk olacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV 'de gündeme dair soruları yanıtladı. Çavuşoğlu, Mısır ile yeni dönem ilişkilerinde ilk ziyaretin mayısta gerçekleştirileceğini söyledi:

"Türkiye'den bir heyeti Mısır şu anda davet etti. Mayısın başında ilk haftasında bir heyet gidecek. Bundan sonra ilişkilerimizin normalleşmesi için neler yapmamız gerektiğini açık açık konuşacağız."

"Yunanistan ile açık açık konuşmamız lazım"

Bakan Çavuşoğlu'nun gündeminde Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ankara ziyareti vardı.

"Sorunlarımızı ancak konuşarak çözebiliriz" diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte bu diyaloğu düzenli bir şekilde Yunanistan ile devam ettirmemiz son derece önemli. Anlaşamadığımız birçok konu var Doğu Akdeniz var, Ege'de birçok konu var. Bunları açık açık samimi bir şekilde konuşmamız lazım."

Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi de değerlendirdi, "İstenirse Karadeniz bir barış denizine dönüşebilir" dedi.

"ABD ile temaslar devam edecek"

Bakan Çavuşoğlu, ABD 'nin, savaş gemilerinin boğazlardan geçişine yönelik iptali sözlü olarak Türkiye'ye bildirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinin ayrıntılarını anlattı. Temasların devam edeceğini belirtti:

"Bir yol haritası üzerinden ilerlememiz gerektiği konusunda da mutabıkız. Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Hatta bir 'non-paper' dediğimiz kağıdı da ABD'ye verdik. Yani her iki tarafın da hangi adımları atabileceğini söyleyen bir belgeyi de verdik. Şimdi ABD'nin bunun üzerinde çalıştığını biliyoruz."