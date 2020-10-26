26 Ekim 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.144 -3.88 EURO 9,5560 1.13
USD 8,0910 1.55 ALTIN 494,660 1.53
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den Minsk Grubu'na çağrı: Süreci başlatın!

AA |  26 Ekim 2020 Pazartesi - 23:26 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 23:26

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ilan edilen ateşkesin sürdürülebilir olması için Minsk Grubu Eş Başkanlarına "uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü hedefleyen, sonuç odaklı müzakere sürecini başlatmaları" çağrısında bulundu.


Aksoy, Azerbaycan'la Ermenistan arasında bugün ilan edilen ancak kısa  sürede Ermenistan'ın ihlal ettiği ateşkesle ilgili soruya yazılı olarak yanıt  verdi.
 
Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısıyla başlayan çatışmalar üzerine 10  Ekim ve 18 Ekim tarihlerinde ilan edilen ateşkeslerin de Ermenistan tarafından  kısa süre içerisinde ihlal edildiğini hatırlatan Aksoy, "Son olarak bugün ABD’nin  girişimleri neticesinde savaş esirleri ve cenazelerin değişimine imkan tanımak  için tekrar ateşkes ilan edilmiştir. Maalesef, bu ateşkes de Ermenistan  tarafından dakikalar içerisinde ihlal edilmiş, Ermenistan hem cephe hattında  Azerbaycan mevzilerine hem çatışma bölgesinden uzakta Azerbaycan'ın iç  bölgelerindeki sivil hedeflere yönelik saldırılarını sürdürmüştür." ifadelerini  kullandı.
 
Aksoy, ateşkesin sürdürülebilir olması için sonuç odaklı bir müzakere  başlatılması gerektiğinin altını çizerek, "Minsk Grubu Eş-Başkanlarının  çabalarının somut sonuçlar verebilmesi için Ermenistan'ın ihlallerini dikkate  alarak BM Güvenlik Konseyi kararlarına ve uluslararası hukuka uygun kalıcı çözümü  hedefleyen, sonuç odaklı bir müzakere süreci başlatmalarını gerekli görüyoruz.  İlan edilen ateşkeslerin de ancak bu sayede sürdürülebilir hale gelebileceğini  düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 

ETİKETLER

Dılişleri Bakanlığı Hami Aksoy Minsk Grubu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.