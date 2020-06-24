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Türkiye'den milli helikopter hamlesi! İmzalar atıldı

AA |  24 Haziran 2020 Çarşamba - 18:12 | Son Güncelleme : 24 06 2020 - 18:12

Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopteri olan Gökbey'in motor ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere yürütülen Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test altyapıları için TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile TEKFEN Mühendislik AŞ arasında sözleşme imzalandı.


TEI'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TEKFEN Mühendislik AŞ ile TEI  arasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı bünyesinde Türk Havacılık  ve Uzay Sanayii AŞ tarafından geliştirilmekte olan Gökbey Genel Maksat  Helikopteri'nin motor ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılamak üzere  TEI'nin yürüttüğü Turboşaft Motor Geliştirme Projesi kapsamında kurulacak test  altyapıları için TEI Eskişehir Yerleşkesi'nde iş birliği sözleşmesine imza  atıldı.
 
İmza törenine TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Faruk  Akşit ve TEKFEN Mühendislik Genel Müdürü Fatih Can'ın yanı sıra iki şirketin üst  düzey yöneticileri katıldı.
 
Sözleşme kapsamında kurulacak test tesisleri için TEKFEN Mühendislik,  test sistemlerinin detay tasarımı, tedarik süreçlerinin teknik olarak yönetimi,  montaj, test ve devreye alınması için süpervizörlük hizmetlerini sağlayacak.
 
Proje kapsamında kurulacak test altyapıları sayesinde havacılık  motorlarına ait kompresör, yanma odası ve türbin modül testleri minimum maliyet  ve modifikasyonla yapılabilecek. Modül testlerinde, modüllere ait aerotermal  çalışma karakteristiklerinin elde edilmesi amaçlanırken, test sonuçları ile  tasarım ve analiz araçlarının doğruluğu da kontrol edilerek analiz modellerinde  iyileştirmeler sağlanacak.
 
  
 

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Gökbey helikopter Turboşaft TUSAŞ Motor Sanayii
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