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Türkiye'den Mike Pompeo'ya çok sert tepki!

AA |  19 Kasım 2020 Perşembe - 19:31 | Son Güncelleme : 19 11 2020 - 19:31

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı bir yerleşim birimine yaptığı ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacının yattığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pompeo'nun, İsrail'e  gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'daki bir  İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu Birleşmiş Milletler (BM)  Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in  Filistin topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka  aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesinin, "son  derece vahim bir adım" olduğu vurgulandı.
 
Açıklamada, "Bu ziyaretin arkasında, İsrail'in işgal altındaki  Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı  yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin  ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına  ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir." ifadelerine  yer verildi.
 
Bu tür hesaplı eylemlerin sonuçsuz kalmaya mahkum olduğunun altı  çizilen açıklamada, "Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan  meşru haklarını korumaya, Filistin’in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz."  ifadesi kullanıldı.
 
  

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Dışişleri Bakanlığı ABD Mike Pompeo
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