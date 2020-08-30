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Türkiye'den 'Meis Adası' açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur

AA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 22:05 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 22:25

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına yönelik, "Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz." ifadesini kullandı.


Sözcü Aksoy, Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri sevkiyat yapmasına  ilişkin basına yansıyan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
 
Yunanistan'ın, Meis Adası'na askeri yığınak yaptığına dair haberlerin  basında yer aldığını kaydeden Aksoy, Meis Adası'nın 1947 Paris Barış Anlaşması  ile silahsızlandırılmış statüde olduğunu hatırlattı.
 
Aksoy, basında yer alan haberler doğruysa bunun Yunanistan'ın hukuk  tanımazlığının ve Doğu Akdeniz'deki gerçek niyetinin yeni bir göstergesi olduğunu  vurguladı.
 
Adanın statüsünde yapılmaya çalışılan gayrimeşru değişiklikleri  reddettiklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Kıyılarımızın hemen karşısında böyle bir provokasyonun amacına  ulaşmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguluyoruz. Bu tür provokatif hareketlerin  Yunanistan’a hiçbir faydası olmayacaktır. Yunanistan bölgede gerginliği artırıcı  adımlara devam ederse kaybeden kendisi olacaktır. Türkiye uluslararası hukuktan  kaynaklanan hak ve menfaatlerini sonuna kadar korumada kararlıdır."
 

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Yunanistan Meis Adası Dışişleri Bakanlığı
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