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Türkiye'den Macron'a Doğu Akdeniz'de 'kırmızı çizgi' tepkisi

AA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 22:53 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 22:59

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı "kırmızı çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadelerine, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı duruşuyla karşılaşacaktır." cevabını verdi.


Sözcü Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Doğu Akdeniz'de "kırmızı  çizgi politikası" uyguladıkları yönündeki ifadeleri hakkındaki soruya yazılı  cevap verdi.
 
Macron'un sözlerine karşılık, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı  davasına karşı kırmızı çizgiler çektiğini sananlar, yalnızca ülkemizin kararlı  duruşuyla karşılaşacaktır. Bölgede bir kırmızı çizgi var ise, bu ancak  Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin uluslararası hukuktan doğan haklarıdır."  ifadelerini kullanan Aksoy, kendini dev aynasında görenlerin hakikatlerle  yüzleşme zamanı geldiğini ve emperyalist anlayışların haritalara çizgi çekerek  belirleme döneminin geride kaldığını kaydetti.
 
Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Türkiye, meşru hak ve çıkarlarını bir 'armada' göndermek suretiyle  cebren gasp etmeye teşebbüs eden herkesi caydırmaya muktedirdir.
 
Bu vesileyle hatırlatmak isteriz ki, Doğu Akdeniz'deki ihtilaflar  bölge dışı aktörlerin kışkırtmalarıyla değil, ancak kıyıdaş ülkeler arasındaki  diyalog ve iş birliği sayesinde hakkaniyet temelinde çözüme kavuşacaktır."
 
Macron, önceki gün Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu  toplantısında, Akdeniz'de egemenlik tartışmalarıyla ilgili "Türklerin sadece bunu  (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu  söyleyebilirim. Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu bir kırmızı çizgi  politikasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
 

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