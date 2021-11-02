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Türkiye'den Lübnan gazetesine sert tepki: Dehşet verici

02 Kasım 2021 Salı - 8:25 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 8:25

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'daki bir gazetenin terör örgütü PKK'nın sözde 2 numaralı ismi ile röportaj yapmasının "dehşet verici" olduğunu söyledi.


Büyükelçi Ulusoy, "Sarkis Kassarjian" imzasıyla 26-27 Ekim'de  yayımlanan röportaj için An Nahar Al Arabi gazetesi editörlerine gönderdiği  kınama mektubunu Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaştı.
 
AA muhabirine konuşan Ulusoy, mektubun röportajın yayımlanmasından  hemen sonra ilgili gazeteye gönderildiğini, ancak yanıt verilmeyince sosyal  medyadan paylaşıldığını aktardı.
 
Mektubunda PKK'nın sözde 2 numaralı ismi ile yapılan özel röportaja  gazetenin onay vermesinin tamamen "dehşet verici" olduğunu belirten Ulusoy, "An  Nahar Al Arabi gazetesinin terör örgütünün sözcülüğünü üstlenip bunu arzulaması  ve böylesi bir röportajı yayımlamakla örgütün kara propagandasını yapması çok üzüntü vericidir. " ifadelerini kullandı.
 
Ulusoy, 28 Ekim 2021 tarihli kınama mektubuna şöyle devam etti:
"Röportajın aktardığı terör örgütünün kara propagandasının Türkiye'den  veya herhangi bir uluslararası toplumdan hiçbir tepkiyi hak etmediğini söylemeye  gerek yok. Türkiye'nin varlığını ortadan kaldırma kararlılığı karşısında PKK'nın  varlığını sürdürmek için uluslararası kamuoyunun sempatisini kazanma umuduyla  hala saçma ve tamamen asılsız iddialara başvurması, sadece acınası bir durum."
 
 
PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, Türkiye ve halkı için yaklaşık 40  yıldır güvenlik tehdidi arz ettiğini hatırlatan Ulusoy, örgütün Suriye, Irak ve  İran'da bölücü bir ajanda peşinde olduğunu, sadece Türkiye değil bölgedeki birçok  ülke için tehlike arz ettiğini vurguladı.
 
"Umarız bir sonraki özel röportajınız DEAŞ'ın sözde lideriyle olmaz."  ifadesiyle An Nahar editörlüğüne tepki gösteren Büyükelçi Ulusoy, gazeteye ivedi  bir şekilde terör örgütlerinin ajandalarına hizmet etmekten kaçınması, kardeş ve  dost ülkelerin arasını açacak adımlardan geri durması çağrısında bulundu.

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Lübnan röportaj PKK Beyrut cemil bayık
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