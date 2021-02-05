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Türkiye'den Libya açıklaması: Memnuniyetle karşılıyoruz

AA |  05 Şubat 2021 Cuma - 20:17 | Son Güncelleme : 05 02 2021 - 20:54

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın belirlenmesinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya'da 24 Aralık 2021  tarihinde ülke çapında yapılması öngörülen seçimlere kadar görev yapacak  Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleri ile Başbakan'ın Libya Siyasi Diyalog  Forumu'nda gerçekleştirilen seçimler sonucunda belirlenmesini memnuniyetle  karşılıyoruz." ifadesi yer aldı.
 
Yeni Ulusal Birlik Hükümeti'nin de LSDF tarafından belirlenen yol  haritası temelinde en kısa sürede oluşturularak görevine başlamasının temenni  edildiği açıklamada, "Libyalı kardeşlerimizin diyalog ve ulusal uzlaşı temelinde  attığı bu demokratik adım, Libya'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak  bütünlüğünün korunması ve siyasi birliğinin tesisi bakımından önemli bir fırsat  teşkil etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamada şunlar kaydedildi:
 
"Askeri yöntemleri başından beri reddeden Türkiye, uluslararası  toplumun, kalıcı siyasi çözüm yolundaki bu tarihi fırsatı akim bırakmak  isteyebilecek çevrelere bu defa izin vermeyeceğine inanmaktadır. Türkiye, dost ve  kardeş Libya halkının ihtiyaç duyduğu kamu hizmetlerinin karşılanması, güvenliğin  sağlanması, günlük hayatın normalleştirilmesi ve yıl sonunda yapılması öngörülen  seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için yeni yönetim yapısına da her türlü desteği  sağlamaya devam edecektir."
 
LSDF üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması  planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi  belirlenmiş, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da  Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.
 

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