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Türkiye'den kritik hamle! Olaya el attı! 3.5 saat sürdü

Türkiye, Kabil Hamid Karzai Havaalanı’nın işletimi için Taliban’la yapılan görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3.5 saatlik görüşme sonrası Taliban’la temas sürdü ve Türkiye’den bir teknik heyet Afganistan’da saha çalışması yaptı. İşte sürece dair ayrıntılar...

Türkiye'den kritik hamle! Olaya el attı! 3.5 saat sürdü Türkiye, Kabil Hamid Karzai Havaalanı’nın işletimi için Taliban’la yapılan görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3.5 saatlik görüşme sonrası Taliban’la temas sürdü ve Türkiye’den bir teknik heyet Afganistan’da saha çalışması yaptı. İşte sürece dair ayrıntılar...
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