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Türkiye'den kritik hamle! Olaya el attı! 3.5 saat sürdü
Türkiye, Kabil Hamid Karzai Havaalanı’nın işletimi için Taliban’la yapılan görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3.5 saatlik görüşme sonrası Taliban’la temas sürdü ve Türkiye’den bir teknik heyet Afganistan’da saha çalışması yaptı. İşte sürece dair ayrıntılar...
Türkiye, Kabil Hamid Karzai Havaalanı’nın işletimi için Taliban’la yapılan görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 3.5 saatlik görüşme sonrası Taliban’la temas sürdü ve Türkiye’den bir teknik heyet Afganistan’da saha çalışması yaptı. İşte sürece dair ayrıntılar...