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Türkiye'den kritik hamle! 3 şirket ile görüşülüyor

07 Mart 2018 Çarşamba - 20:38 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 20:38

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye`nin lobi faaliyeti için 3 şirketle görüştüğünü bildirdi.


Bloomberg'in haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı'nın lobi faaliyeti için üç şirket ile görüştüğünü belirtti. Ekonomi Bakanlığı, lobi faaliyeti için pek çok kurum ile görüşüyor.
 
Zeybekci'nin açıklamasına göre, bu şirketler arasında ABD'li şirket Mercury de yer alıyor.
 
Ekonomi Bakanı, ayrıca, Türkiye'nin "ekonomik ve ticari menfaatlerine, isteklerine ve yol haritasına" ilişkin en uygun teklifler sunan lobi şirketleri ile görüşmelerin ilerleyeceğini dile getirdi.

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