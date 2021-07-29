Türkiye'den kripto para hamlesi! Eylülde başlıyor

Kripto para birimleri yükselişe geçti. Ülkeler art arda adımlar atarken, Türkiye'den de kritik bir kripto para hamlesi geldi. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dijital paralarla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu , yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı dolayısıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, dijital para birimi için eylül ayında çalışma yapacaklarını bildirdi.

“PİLOT UYGULAMAYA BAŞLIYOR”

Kavcıoğlu kripto paralarla ilgili sorulan soruya şöyle yanıt verdi;

"Dijital paralarla ilgili çalışmalarımız aynı yoğunlukta devam ediyor, eylül ayından sonra pilot uygulamaya başlayacağız, açıklama yapacağız, yoğun ve ciddi bir şekilde çalışma devam ediyor"