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Türkiye'den Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına kınama

14 Mart 2021 Pazar - 20:13 | Son Güncelleme : 14 03 2021 - 20:27

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını kınayan bir açıklama yaptı.


 Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kendi  bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın  liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları  ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, bu kararın son derece talihsiz olduğu aktarılarak, şunlar  kaydedildi:
 
"Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs'ün statüsü  konusunda, ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik  parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış  umutlarına zarar vermiştir. Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve  bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz."
 
Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada,  bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını  duyurmuştu.
 
 

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