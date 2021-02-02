02 Şubat 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.492 0.00 EURO 8,6840 0.16
USD 7,1900 0.05 ALTIN 429,210 -0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüne tepki

AA |  02 Şubat 2021 Salı - 8:50 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 8:52

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdünün, başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler (BM) kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini bildirdi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kosova'nın  Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdünün, başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş  Milletler (BM) kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil  ettiğini bildirdi. 
 
Aksoy, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma taahhüdüyle ilgili  sorulan soruya yazılı yanıt verdi.
 
Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin dün imzalanan bir  anlaşmayla tesis edildiğini hatırlatan Aksoy, bu çerçevede Kosova'nın Kudüs'te  büyükelçilik açma yönünde taahhütte bulunduğunun anlaşıldığını kaydetti.
 
Aksoy, "Kosova'nın söz konusu taahhüdü, başta bu konuda kabul edilmiş  BM kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu  yönde atılacak adımın Filistin davasına hizmet etmeyeceği ve iki devletli çözüm  vizyonuna zarar vereceği açıktır." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Kosova Kudüs büyükelçilik taahhüd
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.