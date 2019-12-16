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Türkiye'den kalkan İHA, KKTC Geçitkale Havalimanı'na indi

AA |  16 Aralık 2019 Pazartesi - 8:56 | Son Güncelleme : 16 12 2019 - 10:23

Bayraktar TB2 tipi İHA yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından KKTC'ye indi.


Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız  hava aracı (İHA), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Geçitkale Havaalanı'na indi.
 
KKTC Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için  kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam  ediyor.
 
Bu kapsamda Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2  tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası saat 05.00'te Geçitkale Havaalanına uçtu.
 
 
İHA'nın yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na indi.
 
KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla  yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti,  Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri  Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.
 

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