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Türkiye'den KKTC'de kamu çalışanlarına 800 milyon liralık destek

23 Aralık 2020 Çarşamba - 18:38 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 18:38

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği ortak basın toplantısında, 800 milyon liralık nakdin KKTC'ye aktarılacağını söyledi.


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Cumhurbaşkanı Fuat Oktay 800 milyon liralık
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