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Türkiye'den son dakika Katar açıklaması: Hayırlı olmasını temenni ediyoruz

02 Ekim 2021 Cumartesi - 19:00 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 19:02

Dışişleri Bakanlığı, Katar'da Şura Meclisi üyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerin memnuniyetle karşılandığını belirterek, "sonuçların kardeş Katar halkına hayırlı olması" temennisinde bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Katar'da bugün ilk kez  gerçekleştirilen, Şura Meclisinin 30 üyesinin belirlenmesi amaçlı seçimlerin  memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
 
Katar halkının ülke yönetimine katılımının güçlendirilmesine yönelik  önemli bir adım teşkil eden bu seçimlerin özgür ve şeffaf bir ortamda yapılması  yönünde Katar liderliğinin gösterdiği çabaların takdir edildiğinin vurgulandığı  açıklamada, "Seçimlerin sonuçlarının kardeş Katar halkına hayırlı olmasını  temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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