29 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,7450 0.91
USD 8,3140 0.70 ALTIN 499,150 0.13
CANLI BORSA
TÜMÜ

Türkiye'den kanlı saldırıya sert tepki

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 14:37 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 15:20

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Nice şehrindeki "Notre-Dame de Nice" Kilisesi içinde düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadığını bildirdi.


Bakanlık, Fransa’nın Nice şehrinde gerçekleştirilen saldırıya ilişkin  açıklama yayımladı.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi içinde bugün  düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin  yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hiçbir  sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz.  Kutsal bir ibadet mekanında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin dini,  insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle  mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak Nice  şehri sakinleri başta olmak üzere Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı  dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz."
 
Bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi  yaralanmıştı.

ETİKETLER

fransa klise saldırı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.